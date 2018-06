Tiroteio deixa 3 mortos em centro comunitário judaico

O porta-voz do Departamento de Bombeiros de Overland Park, Jason Rhodes, disse que uma "pessoa de interesse" está sob custódia da polícia.

Em sua página na rede social Facebook, o Centro Comunitário Judaico disse que houve um "incidente de tiroteio" perto da entrada de seu Teatro Branco e que o prédio está fechado. A porta-voz do Centro Médico de Overland Park, Christine Hamele, disse que um garoto de 15 anos atingido no Centro Comunitário Judaico está em condição crítica. Sua identidade não foi revelada.

O campus do Centro Comunitário, que ocupa vários hectares em uma área rica do condado de Johnson, foi ocupado pela polícia. Fonte: Associated Press.