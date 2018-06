Tiroteio deixa ao menos 2 mortos em Beirute, no Líbano

As tropas libanesas invadiram o apartamento nesta manhã, matando o atirador e ferindo outro, disse um repórter da Associated Press. Dentro do apartamento, autoridades encontraram o corpo de um terceiro atirador junto com armas, munições, granadas e outros equipamentos militares, disse o exército.

O Líbano convive com dezenas de milícias armadas que se formaram durante os 15 anos de guerra civil no país - os grupos ainda se formam 22 anos após o conflito se encerrar. Além disso, um número preocupante de cidadãos mantém armas em casa. A abundância de armas é apontada como uma das razões pelas quais os conflitos no país podem se tornar tão mortais. As informações são da Associated Press.