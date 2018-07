Tiroteio deixa dois mortos em universidade dos EUA

A universidade disse que o policial ordenou que o suspeito parasse o carro, e então o agente foi baleado e morreu. O atirador correu em direção a um estacionamento próximo, onde uma segunda pessoa foi encontrada morta. Não ficou claro até o momento se essa segunda vítima também foi baleada.

Imagens de TV mostraram oficiais com armamento pesado ao redor do campus. "A comunidade do campus deve continuar abrigada no local e visitantes não devem ir ao campus", disse a universidade. As informações são da Associated Press.