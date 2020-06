Tiroteio deixa mortos e feridos na Califórnia

Los Angeles - Pelo menos duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas durante um tiroteio em um centro de distribuição do Walmart na tarde deste sábado, 27, na cidade de Red Bluff, na Califórnia. Segundo informações preliminares, o incidente ocorreu após um carro bater no estabelecimento, dando início a um incêndio de pequenas proporções.

De acordo com a AFP, ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos, bem como suas identidades. Autoridades realizam uma varredura inicial do prédio em busca do criminoso e de outras possíveis vítimas.

"Uma pessoa que fazia disparos acabou sendo atingida por um tiro. A última coisa que eu sabia era que ele estava a caminho do hospital", disse o oficial da cidade Rick Crabtree às redes de televisão. Segundo um jornal local, uma testemunha alegou que os tiros saíram de uma arma semiautomática.

Um porta-voz da empresa afirmou à CNN que o Walmart está ciente da situação e colabora com as autoridades que investigam o incidente, sem fornecer mais detalhes.