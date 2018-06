Tiroteio deixa três mortos em Bruxelas

"Estou chocado com os assassinatos cometidos no Museu Judaico, estou pensando nas vítimas que vi lá e suas famílias", disse o ministro das Relações Exteriores belga Didier Reynders em seu perfil no Twitter.

O primeiro-ministro, Elio di Rupo, também através da rede social, disse que estava "muito chocado com os acontecimentos em Bruxelas", expressando suas condolências às vítimas e seus familiares.

O Museu Judaico da Bélgica está localizado no coração do bairro de Sablon, em Bruxelas, que está sediando um evento musical nesse final de semana. Amanhã (25), a Bélgica realiza eleições nacionais e para o Parlamento Europeu. Fonte: Dow Jones Newswires.