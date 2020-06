Tiroteio durante protesto deixa uma pessoa morta nos EUA

Kentucky - Uma ataque a tiros deixou uma pessoa morta e outra ferida durante um protesto na cidade de Louisville, no Kentucky, EUA, neste sábado, 27. Segundo as autoridades locais, o incidente ocorreu no Jefferson Square Park, local conhecido por abrigar manifestações contra a morte de Breonna Taylor, uma mulher negra morta a tiros dentro da própria casa por investigadores há cerca de três meses.

De acordo com informações da polícia, relatos indicam que o tiroteio teve início às 21h (horário local). Um comunicado informou que a área foi esvaziada e agentes da divisão de homicídios foram enviados ao local. Não foram fornecidos mais detalhes.

O prefeito de Louisville, Greg Fischer, se manifestou sobre o ataque nas redes sociais, afirmando estar triste pela violência que eclodiu no local. "É uma tragédia que esta área de protestos pacíficos agora seja cenário de um crime", escreveu em seu perfil oficial no Twitter.