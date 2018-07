Tiroteio em acampamento deixa ao menos dez mortos na Noruega

Atualizado às 21h05

Ilha onde era realizado o acampamento do Partido Trabalhista

OSLO - Ao menos dez pessoas morreram após um tiroteio na ilha de Utoya, na Noruega, onde ocorria um acampamento da juventude do Partido Trabalhista do país, informa nesta sexta-feira, 22, a imprensa local. Horas antes, uma explosão em um dos prédios do governo matou ao menos sete na capital, Oslo. O autor dos disparos foi preso e uma testemunha disse ter visto dezenas de corpos no local. As autoridades acreditam que os dois incidentes estejam vinculados.

Per Gunnar Dahl, porta-voz do partido, disse que um homem vestido com um uniforme policial começou a atirar contra jovens reunidos para o acampamento anual da legenda. Segundo ele, cerca de 700 pessoas, sendo a maioria de adolescentes de entre 14 e 18 anos, estavam no local.

Mais cedo, uma explosão atingiu vários prédios do governo em Oslo, deixando ao menos sete mortos e dois feridos em estado grave. Segundo a polícia, a explosão foi causada por uma bomba. A mídia local diz que o episódio pode ter sido um ataque terrorista. O escritório do primeiro-ministro norueguês fica em um dos edifícios atingidos, mas ele não estava no prédio na hora da explosão, segundo informações iniciais.

O secretário de Estado, Hans Kristian Amundsen, disse à BBC que "ainda há pessoas no interior dos prédios", sem dar detalhes. Segundo ele, trata-se do pior episódio deste tipo no país. Os escritórios do tabloide VG, o maior do país, também foram atingidos. A rádio estatal NRK informou que "várias pessoas foram mortas". As informações são da Dow Jones e da Associated Press.