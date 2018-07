Tiroteio em aeroporto internacional do México deixa três mortos

Texto atualizado às 18h26

CIDADE DO MÉXICO - Um tiroteio em frente a um terminal do aeroporto internacional da cidade do México deixou três mortos nesta segunda-feira, 25.

Segundo o porta-voz do aeroporto, as vítimas eram agentes da polícia federal. O aeroporto voltou a operar normalmente após o tiroteio.

Ocorrências do tipo são raras em aeroportos mexicanos. Em 1993, no entanto, o cardeal católico romano Juan Posadas Ocampo foi morto no estacionamento de um aeroporto na região central do México.

As informações são da Associated Press.