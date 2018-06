Tiroteio em cidade dos EUA deixa um morto e oito feridos

NASHVILLE - Ao todo, oito pessoas ficaram feridas no domingo, 24, em um tiroteio em uma igreja na cidade de Antioch, perto de Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos, segundo informou o Corpo de Bombeiros local.

O crime aconteceu por volta do meio-dia (na hora local) na capela Christ Burnette. Segundo oficiais, um homem teria aberto fogo contra os membros da igreja.

A equipe médica atendeu oito pessoas baleadas no local, além do atirador, segundo o Departamento de Bombeiros de Nashville. A maioria dos feridos têm mais de 60 anos.

Eles foram levados para hospitais da região. As motivações do crime ainda são desconhecidas. Não há informações de quantas pessoas estavam no local no momento do ataque.