Tiroteio em escola americana deixa três estudantes feridos

PORTLAND, EUA - Um atirador feriu dois meninos e uma menina do lado de fora de uma escola de ensino médio no que pode ser um ataque relacionado a gangues na cidade de Portland, no estado americano de Oregon, informou a polícia.

De acordo com o policial Pete Simpson, acredita-se que as vítimas são estudantes da Rosemary Anderson High School, que atende cerca de 190 alunos. O tiroteio ocorreu em um canto do lado de fora da instituição e o atirador fugiu.

Simpson disse que os alunos correram de volta para buscar ajuda na escola e estavam conscientes quando foram levados para o hospital. Não se sabe se o atirador estava sozinho ou com outras pessoas, mas a polícia acredita que o ato tenha sido relacionado a atividade de gangues. / AP