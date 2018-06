Atirador mata dois estudantes e fere 17 em escola no Kentucky

CHICAGO, EUA - Duas pessoas foram mortas e ao menos 17 ficaram feridas nesta terça-feira, 23, em uma escola no Kentucky, nos EUA, informou o governador Matt Bevin, acrescentando que o atirador está sob custódia. Segundo a polícia, ele será acusado de homicídio e tentativa de homicídio.

Uma menina de 15 anos morreu na hora e um menino com a mesma idade morreu no hospital. Cinco dos feridos não foram baleados. Os disparos foram feitos na Marshall County High School em Benton, um povoado a cerca de 193 km a noroeste de Nashville. O caso é mais um de ataques com arma de fogo semelhantes em escolas americanas. As causas do ataque estão sendo investigadas.

"Tiroteio trágico na Marshall County HS. O atirador está sob custódia. Uma vítima confirmada, várias feridas. Ainda não se sabe muito", disse o governador de Kentucky, Matt Bevin, em sua conta no Twitter, pouco tempo depois dos primeiros alertas sobre o caso.

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us... — Governor Matt Bevin (@GovMattBevin) 23 de janeiro de 2018