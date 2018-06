Tiroteio em escola nos EUA deixa dois mortos

TROUTDALE - Um jovem morreu após um atirador atacar uma escola secundária em Troutdale, cidade do Estado americano de Oregon, na manhã desta terça-feira, 10. O suspeito do tiroteio também foi morto pela polícia.

O condado de Multnomah informou que o atirador invadiu a escola disparando por volta das 8h (horal local).

Noticiários de TV mostraram alunos saindo dos prédios da escola com as mãos na cabeça, sob escolta da polícia. De dentro das salas de aulas, alunos enviaram mensagens de texto para seus pais. Uma mãe entrevistada pela TV disse que seu filho havia relatado que estava bem. Fonte: Associated Press.