Tiroteio em escola nos EUA deixa um morto e 2 feridos

A escola se chama Marysville-Pilchuck High School e fica na cidade de Marysville, em Washington, ao norte de Seattle. Os estudantes feridos foram encaminhados para um hospital local, o Harborview Medical Center.

A porta-voz do FBI (Federal Bureau of Investigation), Ayn Dietrich, disse que a agência já conta com profissionais na escola para ajudar as autoridades nas investigações. (André Ítalo Rocha - andre.italo@estadao.com, com informações da Associated Press e Dow Jones Newswires)