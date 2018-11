Tiroteio em estúdio de ioga deixa 2 mortos e 4 feridos na Flórida

MIAMI – Pelo menos duas pessoas morreram e outras quatro estão em estado grave após tiroteio ocorrido nesta sexta-feira, 2, em um estúdio de ioga em Tallahassee, capital da Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo o chefe de polícia local, Michael DeLeo, um dos mortos é o autor dos disparos, que supostamente se matou após cometer o ataque. Um dos cinco feridos morreu depois em um hospital local ao qual foi transferido. Os outros estão internados em "condição crítica".

"Toda a evidência indica que se trata do ato de uma só pessoa e que atualmente não há ameaça imediata na região", acrescentou o chefe de polícia, sem comentar as possíveis motivações do ataque.

O tiroteio fez com que o prefeito da cidade, o democrata Andrew Gillum, que está em corrida eleitoral pelo governo estadual nas eleições parlamentares que ocorreão na próxima terça-feira, suspendesse temporariamente sua campanha e voltasse à Florida para soliciar uma "resposta rápida" das forças de segurança locais.

"Nenhum ato de violência armada é aceitável", escreveu Gillum na sua conta oficial no Twitter.

A identidadade do autor dos disparos ainda não foi revelada. No momento do ataque, 11 pessoas estavam registradas como presentes na aula. / EFE