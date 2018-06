Tiroteio em festa no Texas deixa 2 mortos e 22 feridos

Dois suspeitos eram procurados, mas as autoridades não forneceram mais detalhes. Ainda não se sabe quantos tiros foram disparados ou o possível motivo.

Karen Briones estava visitando parentes na vizinhança, que fica a cerca de 40 quilômetros do centro de Houston. "Garotas estavam chorando e gritando, batendo na porta das pessoas pedindo ajuda e que elas ligassem para a polícia", disse Briones ao jornal Houston Chronicle.

De acordo com autoridades, os feridos foram levados a pelo menos cinco centros médicos e hospitais da região. Algumas pessoas tinham ferimentos de tiro no pé, tornozelo e quadril, e outros que fugiam do local tiveram torções no tornozelo. Fonte: Associated Press.