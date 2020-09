Tiroteio em festa nos EUA deixa 2 mortos e 14 feridos

NOVA YORK - Pelo menos duas pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas em um tiroteio em Rochester, no Estado americano de Nova York, informou a polícia neste sábado, 19. Os tiros começaram em uma festa no quintal de uma residência localizada na Avenida Pennsylvania, no bairro Marketview Heights, pouco antes de 0h30.

De acordo com o chefe policial interino da cidade, Mark Simmons, cerca de 100 pessoas correram em uma "cena muito caótica". "Temos 16 vítimas confirmadas de tiros. E estou triste em anunciar que duas dessas 16 foram feridas fatalmente", disse Simmons em entrevista coletiva. As vítimas são dois jovens, um homem e uma mulher, com idades de 18 e 22 anos.

O oficial disse que não está claro se o tiroteio foi um ato de violência direcionado ou aleatório. Até o momento, conforme relatado pela polícia, nenhuma prisão foi feita e nem mesmo se sabe se houve um ou mais autores dos disparos.

Os feridos estão internados em um hospital da cidade e não correm risco de morte. / Reuters e EFE