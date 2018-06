Tiroteio em festival de música nos EUA deixa 6 feridos

Testemunhas disseram que viram um homem abrir fogo na madrugada de sábado, atingindo quatro pessoas. "Todo mundo estava se divertindo, quando de repente alguém começou a atirar", afirmou a porta-voz da polícia de Houston, Jodi Silva. Ao ouvir os tiros, a multidão que estava no local entrou em pânico e duas mulheres foram pisoteadas na confusão.

As vítimas foram levadas para dois hospitais da região e um dos homens baleados está em estado crítico. As identidades delas não foram reveladas. Os organizadores do evento não foram encontrados para comentar o caso. Ninguém foi preso e a polícia está solicitando às testemunhas que ajudem na identificação do atirador. Fonte: Dow Jones Newswires.