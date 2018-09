Tiroteio em McDonald's no Alabama deixa um morto e quatro feridos

Associated Press

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas durante um tiroteio neste domingo em uma lanchonete McDonald's perto da Universidade de Auburn, no Alabama. As autoridades foram ao restaurante localizado na West Magnolia Avenue pouco antes das 2h30 e encontraram um homem de 20 anos morto com ferimentos de bala, segundo comunicado da polícia local.

A polícia informou que quatro outras pessoas ficaram feridas, incluindo um estudante da universidade. Uma das vítimas, de 16 anos, foi transferida para o Centro Médico Regional Piedmont Columbus com ferimentos graves. Os outros três, de 17, 19 e 21 anos, foram levados para o Centro Médico do Alabama Oriental com ferimentos leves.