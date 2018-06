Tiroteio em parque de Chicago deixa 18 feridos; um morre A polícia de Chicago informou na madrugada desta sexta-feira, 20, que várias pessoas ficaram feridas após um tiroteio no Cornell Square Park, um parque no bairro de Yards, localizado no lado sudoeste da cidade. De acordo com o porta-voz dos investigadores policiais, ainda não é possível afirmar quantos tiros foram dados durante o ataque, que ocorreu mais cedo.