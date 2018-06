Tiroteio em reserva indígena nos EUA deixa 3 mortos

Os policiais também encontraram um jovem ferido, mas seu estado de saúde ainda não está claro. Segundo noticiado pelo jornal local Fresno Bee, um carro foi parado pela polícia na manhã deste domingo. Dentro do veículo estava um dos suspeitos do crime, Hector Celaya, de 31 anos, e suas duas filhas, de 5 e 8 anos. Ele teria resistido à prisão e ficou ferido após trocar tiros com os policiais. Suas filhas também tiveram ferimentos. As informações são da Associated Press.