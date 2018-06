Tiroteio em supermercado deixa 3 mortos em New Jersey

O incidente ocorreu por volta das 4h da madrugada desta sexta-feira (horário local) em um supermercado da Pathmark em Old Bridge, subúrbio situado a cerca de 40 quilômetros de Nova York. O estabelecimento estava fechado aos clientes quando aconteceu o incidente e dentro estavam entre 12 e 14 empregados, disse o procurador Bruce Kaplan, do Condado de Middlesex. Segundo ele, o ex-fuzileiro naval deixou seu turno de trabalho no supermercado às 3h30 e voltou meia hora mais tarde, armado com um rifle de assalto AK-47 e uma pistola automática.

Tyler disparou pelo menos 16 tiros de AK-47 nos primeiros colegas que viu, matando a mulher de 18 anos e o homem de 24, disse Kaplan. "Eu não acredito que eles tenham sido mortos por algum motivo específico. Na realidade, acho que todo mundo que estava na loja era um alvo" do atirador, disse Kaplan. Após disparar contra os colegas, o ex-fuzileiro se suicidou.

Kaplan não identificou o atirador, mas policiais o identificaram como Terence Tyler, um ex-fuzileiro naval que deixou a Marinha dos Estados Unidos em 2010. Tyler nunca serviu fora dos EUA, disse a porta-voz da Marinha, a capitã Kendra Motz. Ela disse que não comentaria os motivos de Tyler ter recebido baixa da arma.

Tyler se mudou para um apartamento perto do supermercado Pathmark em meados deste ano, disseram vizinhos. Colegas do emprego dizem que ele trabalhava no supermercado há apenas algumas semanas.

