Tiroteio em universidade canadense termina com três mortos

TORONTO - Pelo menos três pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida em um tiroteio ocorrido na madrugada desta sexta-feira, 15, na Universidade de Alberta, no Canadá, informou a Polícia de Edmonton.

A Universidade de Alberta indicou em sua página na internet e em sua conta no Twitter que o tiroteio ocorreu por volta das 3h30 locais (6h30 de Brasília) quando várias pessoas roubaram um caminhão blindado.

A instituição assinalou que as vítimas não são estudantes e que o campus está sob o controle da polícia.

Meios de comunicação locais informaram que os mortos são dois homens e uma mulher e que eram funcionários da companhia do caminhão blindado.

O tiroteio ocorreu no chamado Hub Mall do campus da universidade, onde se situam casas de estudantes e um centro comercial. A Polícia de Edmonton declarou que procura o autor ou autores do tiroteio.