Tiroteio em universidade no Texas foi gerado por briga

Funcionários do escritório do xerife do condado de Harris disse na noite de ontem que Carlton Berry, de 22 anos, tinha sido acusado por ataque agravado em tiroteio. Berry continuava hospitalizado, segundo os funcionários. As condições das outras pessoas envolvidas no tiroteio e do trabalhador da manutenção não foram reveladas.

As autoridades não forneceram detalhes sobre o que provocou a luta. Uma das pessoas envolvidas tinha um documento de identidade de estudante, afirmou o xerife do Condado, major Armando Tello. Uma quarta pessoa também foi levada para um hospital, disse ele.

O tiroteio ocorreu do lado de fora de um edifício acadêmico e da biblioteca. Um empregado chamou a polícia e então conduziu de 30 a 40 pessoas para uma sala pequena na biblioteca e disse a elas para se agacharem, afirmou Tello.

Ontem, Jed Young, um porta-voz da universidade, disse que um dos feridos era um dos atiradores, segundo um blog da CNN. O outro atirador fugiu e acreditava-se que ele não estava mais no campus na terça-feira.

A polícia esvaziou e fechou o campus após o tiroteio. O local foi reaberto no fim da tarde de ontem, e as aulas deverão ser retomadas nesta quarta-feira. As informações são da Associated Press.