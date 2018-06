Tiroteio entre gangues no Texas começou com disputa por vaga de estacionamento WACO, TEXAS - O tiroteio envolvendo duas gangues de motociclistas rivais na cidade de Waco, no Texas, começou com uma disputa por uma vaga de estacionamento e com alguém atropelando o pé de um membro de uma das gangues, informou a polícia local. O tiroteio deixou 9 mortos e 18 feridos, dos quais 7 continuam hospitalizados.