Tiroteio entre grupos rivais mata 5 no Paquistão

ISLAMABAD - Pelo menos cinco pessoas morreram neste sábado, 21, entre elas uma criança, durante um tiroteio entre dois grupos armados na cidade de Shikarpur, no norte da província paquistanesa de Sindh, informou uma fonte policial ao canal Geo.

Segundo detalhou a Polícia, os quatro adultos falecidos pertenciam aos grupos que se enfrentaram.

Além disso, em Karachi, capital da mesma província, quatro indivíduos morreram hoje por ferimentos de bala produzidos em diferentes atos violentos registrados nas regiões metropolitanas de Landhi, Sohrab Goth e Novo Karachi, de acordo com o diário local "Dawn".

Capital financeira e segunda maior cidade do Paquistão - atrás apenas da capital Islamabad -, Karachi é também a cidade com o mais alto índice de criminalidade do país.

À violência sectária e étnica se somam máfias e grupos criminosos que controlam alguns bairros da cidade, onde dezenas de pessoas são assassinadas semanalmente.

Segundo relatório da Comissão de Direitos Humanos do Paquistão, 750 pessoas foram assassinadas no ano passado em Karachi devido à criminalidade comum ou em casos ligados a partidos políticos.