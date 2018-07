Tiroteio entre policiais e criminosos deixa 5 mortos em Cancún

CANCÚN - Pelo menos cinco pessoas morreram na sexta-feira, 27, e outras três ficaram feridas em um tiroteio entre policiais e criminosos em Cancún, no México, informaram as autoridades do estado de Quintana Roo.

O governo estadual disse em um comunicado que entre os mortos há um policial e que outro oficial é um dos feridos no tiroteio que aconteceu em uma região do município de Benito Juárez, onde Cancún está situada.

Entre os mortos está um agente da Polícia Ministerial identificado com as iniciais Juan C.M.L, e entre os três feridos está o comandante Hector J.C.B.

De acordo com informações preliminares recebidas pela Proteção Civil, todo aponta para um "confronto policiais e assassinos" iniciado pelos criminosos que entraram ao local e atacaram os agentes.

Os serviços de emergência foram responsáveis por transferir os três feridos para um hospital próximo onde receberam os primeiros socorros, explicaram.

As autoridades descartaram que este incidente tenha afetado turistas mexicanos e de outras nacionalidades. /EFE