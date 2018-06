O grupo Boko Haram, com base no Taleban afegão, matou centenas no ano passado em uma campanha para impor a sharia --ou lei islâmica-- na Nigéria, um país de mais de 160 milhões de habitantes divididos de forma aproximadamente igual entre cristãos e muçulmanos.

Pelo menos 32 pessoas já morreram no norte na última semana em atos de violência que podem estar ligados à militância islâmica.