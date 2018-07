Tiroteio perto de universidade no Alabama deixa 3 mortos Pelos menos três pessoas morreram durante uma discussão em que vários disparos foram feitos em um complexo de apartamentos próximo à Universidade Auburn, no Alabama, informou a polícia neste domingo, segundo reportagem do New York Times. A discussão possivelmente foi pela disputa de uma mulher e um dos mortos pode ter sido um ex-jogador de futebol de Auburn.