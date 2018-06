Tiroteios e explosões deixam 17 mortos Pelo menos 17 pessoas foram mortas e 48 ficaram feridas ontem no Iraque em tiroteios e explosões. Em Bagdá, no bairro xiita de Al-Shaab, homens armandos mataram dois policiais e deixaram um outro ferido. Mais tarde, no bairro de Kazimiyah, também na capital, uma bomba explodiu a 500 metros um templo xiita, deixando ao menos 11 mortos e 35 feridos. Outro ataque em Bagdá matou um agente penitenciário. Em Mossul, no norte do país, três policiais foram assassinados em um ataque.