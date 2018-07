'Todos queriam ver Dilma, menos Obama', diz analista

"A segunda pessoa mais poderosa do continente chegou a Washington na segunda-feira. No entanto, o mais poderoso passou a maior parte de seu dia caçando ovos de páscoa no gramado da Casa Branca", afirmou Farago.

Ele compara a boa situação econômica do Brasil e o índice de popularidade de 77% de Dilma com a crise nos EUA e com a polarização no Congresso americano. "O Brasil é o país dos Brics que não ganha o respeito dos EUA, mesmo em 2012", disse.