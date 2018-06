Tokyo-Mitsubishi congela transações com o Irã O banco Tokyo-Mitsubishi informou, nesta quinta-feira, que congelou as transações com o governo iraniano após determinação feita pela Corte do Distrito de Nova York. No início deste mês, o tribunal americano pediu ao banco para congelar US$ 2,6 bilhões das contas e divulgar detalhes sobre as mesmas, disse a instituição financeira. O pedido do tribunal distrital decorre de uma decisão de 2007, que ordena o Irã a pagar indenizações a sobreviventes e membros das famílias das vítimas de um atentado ocorrido em 1983 - quando fuzileiros navais dos EUA foram atacados no Líbano. As informações são da Dow Jones.