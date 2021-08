Tomada de Cabul é confirmação de anos de erros de cálculo nos EUA; leia a análise

David Sanger e Helene Cooper, The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON - Os principais conselheiros do presidente Joe Biden admitem que ficaram chocados com o rápido colapso do exército afegão em face de uma ofensiva agressiva e bem planejada do Taleban que agora chegou a Cabul, capital do Afeganistão. Os últimos 20 anos mostram que não deveriam.

Se há um tema consistente ao longo de duas décadas de guerra no Afeganistão, é a superestimação dos resultados dos US$ 83 bilhões que os Estados Unidos gastaram desde 2001 treinando e equipando as forças de segurança afegãs e uma subestimação da estratégia brutal e astuta do Taleban.

O Pentágono havia emitido terríveis advertências a Biden antes mesmo de ele assumir o cargo sobre o potencial do Taleban de sobrepujar o exército afegão, mas as estimativas da inteligência, que agora se provaram erradas, avaliaram que isso poderia acontecer em 18 meses, não semanas.

Os comandantes sabiam que as aflições das forças afegãs nunca haviam sido curadas: a corrupção profunda, o fracasso do governo em pagar muitos soldados e policiais afegãos por meses, as deserções, os soldados enviados para o front sem comida e água adequadas, muito menos braços. Nos últimos dias, as forças afegãs entraram em colapso enquanto lutavam para defender um território cada vez menor, perdendo Mazar-i-Sharif, o motor econômico do país, para o Taleban.

Os assessores de Biden dizem que a persistência desses problemas reforçou sua crença de que os Estados Unidos não poderiam apoiar o governo e os militares afegãos para sempre. Em reuniões no Salão Oval nesta primavera, ele disse a assessores que ficar mais um ano, ou mesmo cinco, não faria uma diferença substancial e não compensaria os riscos.

No final, uma Força militar afegã que não acreditou em si mesma e em um esforço dos EUA que Biden, e a maioria dos americanos, não acreditavam mais que iria alterar o curso dos eventos combinados para trazer um ignóbil perto da guerra mais longa dos Estados Unidos. Os americanos mantiveram forças no Afeganistão por muito mais tempo do que os britânicos no século 19, e duas vezes mais que os soviéticos - com aproximadamente os mesmos resultados.

Os mapas mostram a velocidade impressionante dos avanços do Taleban depois que os Estados Unidos começaram a se retirar.

Para Biden, o último dos quatro presidentes americanos a enfrentar escolhas dolorosas no Afeganistão, mas o primeiro a sair, o debate sobre uma retirada final e os erros de cálculo sobre como executá-la começou no momento em que ele assumiu o cargo.

“Com Trump, estávamos a um tweet de uma retirada total e precipitada”, disse Douglas Lute, um general aposentado que dirigiu a estratégia afegã no Conselho de Segurança Nacional para os presidentes George W. Bush e Barack Obama. “Sob Biden, estava claro para todos que o conheceram, que o viram pressionando por uma força amplamente reduzida há mais de uma década, que ele estava determinado a encerrar o envolvimento militar dos EUA”, acrescentou, “mas o Pentágono acreditava em sua própria narrativa que ficaríamos para sempre.”

“O quebra-cabeça para mim é a ausência de planejamento de contingência: se todos sabiam que estávamos de saída, por que não tivemos um plano nos últimos dois anos para fazer isso funcionar?”

Um presidente cético

A partir do momento em que Biden se elegeu, tornando-o o próximo comandante-chefe de 1,4 milhão de soldados na ativa, funcionários do Pentágono sabiam que enfrentariam uma batalha difícil para impedir a retirada das forças americanas do Afeganistão . Os líderes do Departamento de Defesa já estavam se defendendo do antecessor de Biden, Donald Trump, que queria uma retirada rápida. Em uma postagem no Twitter no ano passado, ele declarou que todas as tropas americanas estariam fora naquele Natal.

E embora tenham expressado publicamente seu apoio ao acordo que Trump alcançou com o Taleban em fevereiro de 2020 para uma retirada completa em maio, as autoridades do Pentágono disseram que queriam convencer Biden a desistir.

Depois que Biden assumiu o cargo, altos funcionários do Departamento de Defesa começaram uma campanha de lobby para manter uma pequena força de contraterrorismo no Afeganistão por mais alguns anos. Eles disseram ao presidente que o Taleban havia se tornado mais forte sob o governo de Trump do que em qualquer momento nas últimas duas décadas e apontaram para estimativas de inteligência que previam que em dois ou três anos a Al-Qaeda poderia encontrar um novo ponto de apoio no Afeganistão.

Pouco depois de Lloyd Austin III tomar posse como secretário de defesa em 22 de janeiro, ele e o general Mark Milley, o chefe do Estado-Maior Conjunto, recomendaram a Biden que de 3.000 a 4.500 soldados permanecessem no Afeganistão, quase o dobro dos 2.500 soldados lá. Em 3 de fevereiro, um painel nomeado pelo Congresso liderado por um general da Marinha de quatro estrelas aposentado, Joseph Dunford Jr., recomendou publicamente que Biden abandonasse o prazo de saída de 1º de maio e reduzisse ainda mais as forças americanas apenas quando as condições de segurança melhorassem.

Um relatório do painel avaliou que a retirada das tropas em um cronograma estrito, em vez de quão bem o Taleban aderiu ao acordo, aumentou o risco de uma potencial guerra civil depois que as forças internacionais partissem.

Mas Biden, que se tornou profundamente cético em relação aos esforços americanos para reconstruir países estrangeiros em seus anos no Comitê de Relações Exteriores do Senado e como vice-presidente, perguntou o que alguns milhares de soldados americanos poderiam fazer se Cabul fosse atacada. Assessores disseram que ele disse que a presença das tropas americanas aumentaria a confiança do governo afegão nos Estados Unidos e atrasaria o dia em que ele assumiria a responsabilidade por sua própria defesa.

O presidente disse à sua equipe de segurança nacional, incluindo o secretário de Estado Antony J. Blinken e seu conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, que estava convencido de que não importava o que os Estados Unidos fizessem, o Afeganistão quase certamente estava se encaminhando para outra guerra civil - uma que Washington não poderia impedir, mas também, em sua opinião, uma que não poderia ser evitada.

Em março, funcionários do Pentágono disseram que perceberam que não estavam chegando a lugar nenhum com Biden. Embora ele tenha ouvido seus argumentos e feito muitas perguntas, eles disseram que tinham a sensação de que ele estava decidido.

No final de março, Austin e o general Milley fizeram um último esforço com o presidente ao prever resultados terríveis nos quais os militares afegãos se dobrariam em um avanço agressivo do Taleban. Eles fizeram comparações de como os militares iraquianos foram derrotados pelo Estado Islâmico em 2014, depois que as tropas de combate americanas deixaram o Iraque, o que levou Obama a enviar as forças americanas de volta.

“Já vimos esse filme antes”, disse Austin a Biden, de acordo com autoridades com conhecimento das reuniões. Mas o presidente não se comoveu. Se o governo afegão não pudesse conter o Taleban agora, assessores disseram que ele perguntou, quando eles conseguiriam? Nenhum dos funcionários do Pentágono conseguiu responder à pergunta.

Na manhã de 6 de abril, Biden disse a Austin e ao General Milley que queria que todas as tropas americanas saíssem até 11 de setembro.

No final de junho, as agências de inteligência estimaram que, mesmo que o Taleban continuasse a ganhar poder, demoraria pelo menos um ano e meio antes que Cabul fosse ameaçada; as forças afegãs tinham as vantagens de um maior número e poder aéreo, se pudessem manter seus helicópteros e aviões voando.

Mesmo assim, o Pentágono agiu rapidamente para retirar suas tropas, temendo os riscos de deixar um número cada vez menor de americanos no Afeganistão e de membros do serviço militar morrendo em uma guerra que os Estados Unidos haviam dado por perdida. Antes do fim de semana de 4 de julho, os Estados Unidos entregaram a Base Aérea de Bagram, o centro militar da guerra, aos afegãos, encerrando efetivamente todas as principais operações militares dos EUA no país.

“Os afegãos terão que ser capazes de fazer isso sozinhos com a força aérea que têm, que estamos ajudando a manter”, disse Biden na época. Uma semana depois, ele argumentou que os afegãos “têm capacidade” para se defender. "A questão é", disse ele, "eles farão isso?"

A vontade se foi

Para os críticos da decisão, o presidente subestimou a importância até de uma presença modesta, e a execução da retirada agravou ainda mais o problema.

“Nós os preparamos para o fracasso”, disse David H. Petraeus, o general aposentado que comandou as forças internacionais no Afeganistão de 2010 até ser nomeado diretor da C.I.A. A equipe de Biden, argumentou ele, "não reconheceu o risco incorrido pela rápida retirada" de drones de inteligência e reconhecimento e apoio aéreo aproximado, bem como a retirada de milhares de contratados que mantiveram a força aérea afegã voando - todos no meio de uma temporada de combates particularmente intensa.

O resultado foi que as forças afegãs no terreno “lutariam por alguns dias e depois perceberiam que não há reforços” no caminho, disse ele. O “impacto psicológico foi devastador”.

Mas funcionários do governo, respondendo a essas críticas, afirmam que os militares afegãos superam o Taleban, com cerca de 300.000 soldados para 75.000.

“Eles têm uma força aérea, uma força aérea capaz”, algo que o Taleban não tem, disse John F. Kirby, o secretário de imprensa do Pentágono, na sexta-feira. “Eles têm equipamentos modernos. Eles se beneficiam do treinamento que oferecemos nos últimos 20 anos. É hora de usar essas vantagens.”

Mas, quando Kirby percebeu essas vantagens, nenhuma delas parecia estar fazendo diferença. Sentir-se abandonado pelos Estados Unidos e comandado por líderes sem leme fez com que as tropas afegãs em terra “olhassem para o que estava à sua frente e o que estava atrás deles e decidissem que era mais fácil partir por conta própria”, disse o general aposentado. Joseph L. Votel, o ex-comandante do Comando Central dos Estados Unidos que supervisionou a guerra no Afeganistão de 2016 a 2019.

Biden, disse um funcionário do governo, expressou frustração com o fato de o presidente Ashraf Ghani do Afeganistão não ter conseguido planejar e executar com eficácia o que deveria ser a mais recente estratégia: consolidar forças para proteger cidades importantes. Na quarta-feira, Ghani despediu seu chefe do exército, tenente-general Wali Mohammad Ahmadzai, que estava no cargo há apenas dois meses, substituindo-o pelo major-general Haibatullah Alizai, comandante de operações especiais. Os comandos do general Alizai são as únicas tropas que lutaram consistentemente contra o Taleban nas últimas semanas.

Richard Fontaine, chefe-executivo do Center for a New American Security, um influente think tank de Washington especializado em segurança nacional, escreveu que, no final, a simbiose de 20 anos entre os Estados Unidos e o governo afegão que se ergueu apoiou e conduzido através de eleições tinha quebrado.

“Aqueles que destacam a superioridade militar do governo afegão - em número, treinamento, equipamento, poder aéreo - perdem o ponto principal”, escreveu ele recentemente. “Tudo depende da vontade de lutar pelo governo. E isso, ao que parece, dependia da presença e do apoio dos EUA. Estamos exortando os afegãos a mostrarem vontade política quando a deles depende da nossa. E a nossa se foi. ”

No sábado, quando a última grande cidade no norte do Afeganistão caiu para o Taleban, Biden acelerou o envio de 1.000 tropas adicionais ao país para ajudar a garantir a retirada segura de cidadãos americanos e afegãos que trabalharam para o governo dos EUA de Cabul.

Biden divulgou um longo comunicado no qual culpava Trump por pelo menos parte do desastre que se desenrolava. Ele disse: “Eu herdei um acordo feito por meu antecessor” que “deixou o Taleban na posição mais forte militarmente desde 2001 e impôs um prazo de 1 de maio de 2021 às forças dos EUA”.

Ele disse que, quando assumiu o cargo, tinha uma escolha: cumprir o acordo ou "aumentar nossa presença e enviar mais tropas americanas para lutar novamente no conflito civil de outro país".

“Fui o quarto presidente a presidir uma presença de tropas americanas no Afeganistão - dois republicanos e dois democratas”, disse Biden. “Eu não iria, e não irei, passar esta guerra para um quinto.”