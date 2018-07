Tony Blair defende invasão do Iraque

Em um raro comentário público sobre o assunto, Blair declarou hoje, durante uma conferência empresarial em Londres, que a economia do Iraque se transformou nos últimos anos, a partir do rápido aumento da receita com petróleo e dos investimentos estrangeiros no país árabe.

Ainda segundo Blair, houve uma drástica redução na mortalidade infantil. Ele admitiu, no entanto, que "partes do Iraque continuam a sofrer com o terrorismo e a tensão política".

Forças estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003 em busca de armas de destruição em massa que nunca vieram a ser encontradas. A população britânica realizou na época ruidosos protestos contra o envolvimento do país na guerra. A guerra que sucedeu a invasão do Iraque resultou na morte de mais de 100 mil civis. As informações são da Associated Press.