Tóquio amanhece ilesa após passagem da tempestade

A tempestade, inicialmente caracterizada como um supertufão, perdeu força durante a semana, enquanto seguia em direção às principais ilhas do país. O impacto do fenômeno foi menos significativo do que se esperava e ele deve deixar o arquipélago japonês até a manhã de sábado, projetou a Agência Meteorológica do Japão.

Tóquio passou por pancadas de chuva esporádicas durante a noite, mas o céu amanheceu claro nesta sexta-feira. Não há nenhum relato de interrupção no transporte na área em torno da capital japonesa.

A agência de gerenciamento de desastres informou que mais de 680 casas no Japão foram inundadas ou danificadas durante a passagem do Neoguri. A agência acrescentou que 62 pessoas ficaram feridas e três morreram por conta da tempestade, sendo que cerca de metade dos feridos estão na prefeitura de Okinawa, no sul do país. Fonte: Dow Jones Newswires.