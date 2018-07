Tóquio apresenta sua candidatura a sede das Olimpíadas de 2020

TÓQUIO - O presidente do Comitê Olímpico Japonês (COJ), Tsunekazu Takeda, anunciou neste sábado, 16, a candidatura oficial de Tóquio para sediar os Jogos Olímpicos de 2020.

Takeda realizou o anúncio durante um evento na capital japonesa para comemorar o 100º aniversário do COJ.

Tóquio, que já organizou as Olimpíadas em 1964, se une assim a Madri, Roma e Istambul, as outras três cidades que apresentaram suas candidaturas para acolher o evento quatro anos depois dos Jogos do Rio de Janeiro.

Durante o ato, Takeda expressou o desejo de que, se Tóquio vencer a disputa, parte das provas esportivas seja realizada em zonas do nordeste japonês devastadas pelo terremoto e o tsunami de 11 de março, que deixou mais de 20 mil vítimas, entre mortos e desaparecidos.

A apresentação da candidatura acontece depois de o presidente do COI, Jacques Rogge, ter dito, na quinta-feira, que a realização dos Jogos de Inverno em 2018 na cidade sul-coreana de PyeongChang não enterrava as chances do projeto da capital japonesa.

As declarações de Rogge representaram um impulso para o COJ, que após a escolha de PyeongChang, em 6 de julho, anunciara que Tóquio pensava em não apresentar sua candidatura por considerar que dificilmente outra cidade asiática seria designada sede de outro evento de grande importância.

Tóquio também apresentou candidatura, assim como Madri e Chicago, para sediar os Jogos de 2016, mas perdeu a disputa para o Rio de Janeiro.