Tóquio e Seul podem comprar equipamento militar sofisticado dos EUA, diz Trump

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta terça-feira, 5, que autorizou Tóquio e Seul a comprarem dos Estados Unidos equipamento militar "altamente sofisticado", em um contexto de grande tensão com a Coreia do Norte, que no fim de semana realizou mais um teste nuclear.

"Estou autorizando o Japão e a Coreia do Sul a comprar uma quantidade substancialmente maior de equipamento altamente sofisticado dos Estados Unidos", escreveu presidente americano no Twitter, sem precisar que tipo de armas ou equipamento se referia.

O anúncio de Trump foi feito dias depois de Pyongyang detonar no domingo o que foi descrito como uma bomba de hidrogênio desenvolvida para um míssil de longo alcance, uma ação que desatou uma onda de preocupação entre líderes mundiais por se tratar do mais potente teste nuclear do regime norte-coreano até o momento.

O presidente americano abordou a questão da venda de armas na segunda-feira durante uma conversa por telefone com seu homólogo sul-coreano, Moon Jae-in. A Casa Branca afirmou, sem oferecer muitos detalhes, que Trump estava disposto a aprovar a venda para Seul de "armas e equipamentos militares avaliados em vários bilhões de dólares".

Entre 2010 e 2016, a Coreia do Sul comprou cerca de US$ 5 bilhões em material militar de Washington, segundo cálculos do Stockholm International Peace Research Institute. O Japão também é outro importante cliente da indústria bélica americana. / AFP