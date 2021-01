Tóquio registra 816 novos casos, um dia após governadores pressionarem por estado de emergência

TÓQUIO - A cidade de Tóquio relatou 816 novos casos diários do novo coronavírus neste domingo, 3, um dia depois que governadores da capital e prefeituras vizinhas pediram ao governo japonês para anunciar um estado de emergência para combater o recente aumento de casos.

O primeiro-ministro, Yoshihide Suga, resistiu aos apelos por um segundo estado nacional de emergência. O governo introduziu essa medida pela primeira vez em abril, durante uma onda anterior da pandemia. Suga deve falar publicamente nesta segunda-feira, 4, sobre o assunto.

O ministro da Economia do Japão disse no sábado, 2, que o governo precisava consultar especialistas em saúde antes de decidir sobre uma nova declaração. Como medida provisória, os restaurantes e karaokês na região de Tóquio estão sendo fechados às 20h, enquanto os estabelecimentos que servem bebidas alcoólicas devem fechar às 19h, disse ele.

O estado de emergência anterior dependia do fechamento voluntário de empresas e restrições de viagens, em vez do tipo de medidas rígidas de bloqueio vistas em outras partes do mundo. Tóquio elevou seu alerta covid-19 ao nível mais alto em 17 de dezembro.

Novas infecções na capital atingiram um recorde de 1.337 em 31 de dezembro. O Ministério da Saúde do Japão disse neste domingo que havia 3.045 novos casos confirmados do novo coronavírus em todo o país. Desde o início da pandemia, o Japão notificou mais de 240 mil casos do novo coronavírus e 3.548 mortes, de acordo com o ministério da saúde. /Reuters