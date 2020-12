Japão proíbe entrada de estrangeiros até o fim de janeiro

O Japão disse no sábado, 26, que vai proibir temporariamente a entrada de estrangeiros não residentes no país, uma vez que restringe suas fronteiras após a detecção de uma nova variante altamente infecciosa do coronavírus. A proibição entrará em vigor a partir de 28 de dezembro e durará até janeiro, disse o governo em comunicado enviado por e-mail.

Leia Também Japão escolhe o caractere kanji ('denso') para definir o ano do coronavírus

Cidadãos japoneses e residentes estrangeiros terão permissão para entrar, mas devem mostrar a prova de um teste de coronavírus negativo 72 horas antes de partir para o país e devem ficar em quarentena por duas semanas após a chegada, disse o comunicado.

O Japão relatou na sexta-feira seus primeiros casos de uma cepa de rápida disseminação em passageiros que chegam do Reino Unido. A nova variante também foi detectada em um homem que visitou o Reino Unido e em um membro da família - os primeiros casos de pessoas infectadas encontrados fora dos controles do aeroporto - informou a Nippon TV no sábado.

São cinco passageiros que testaram positivo para covid-19 quando chegaram ao Japão, entre 18 e 21 deste mês, e que em análises subsequentes foi confirmado que eram portadores da nova variante. Os viajantes, que não apresentaram sintomas, foram colocados em isolamento.

Além disso, foram conhecidos mais dois casos desse tipo, envolvendo um homem que viajou recentemente para o Reino Unido e um parente, que seria a primeira infecção doméstica da nova cepa do vírus no Japão, segundo a emissora estatal NHK.

Tóquio registra novo recorde diário de casos

A nova variante aumenta as preocupações sobre um aumento nos casos, já que Tóquio relatou outro aumento recorde no sábado. O governo de Tóquio anunciou a detecção de 949 casos diários de covid-19, o recorde de infecções em 24 horas.

O número de Tóquio é conhecido um dia após o registro de casos em todo o Japão, 3.831, com o país chegando a 215,8 mil e 3.193 mortes pela doença.

A região da capital é a mais afetada pelo vírus, com mais de 54,9 mil casos registrados, e está no maior nível de alerta em seu sistema de saúde desde o último dia 17 devido ao aumento do número de pacientes internados.

Os pacientes estão hospitalizados, enquanto as autoridades japonesas investigam se eles podem ter infectado outras pessoas.

Os centros de transporte de Tóquio foram subjugados, disse a mídia local, um dia depois que o primeiro-ministro Yoshihide Suga, sob pressão enquanto os casos continuam aumentando, pediu à nação para ficar em casa e evitar a mistura social.

A lua de mel política inicial de Suga após assumir seu posto em setembro terminou, com sua popularidade caindo após as críticas, ele demorou a reagir às infecções crescentes em Tóquio e por comparecer a um jantar em grupo, desafiando seus próprios apelos por moderação.

Com as celebrações do ano-novo centradas em reuniões familiares e visitas em massa a templos e santuários, os especialistas alertaram que a moderação será essencial para evitar que as taxas de infecção aumentem ainda mais em meio a preocupações com a fadiga pandêmica.

A disseminação do vírus em Tóquio contrasta com outro ponto crítico, a ilha de Hokkaido, no norte, onde o número de casos caiu desde o pico de novembro. /EFE, Reuters