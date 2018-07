Tóquio: Tepco não pediu dinheiro público, diz governo

A reportagem dizia que o governo do Japão estaria finalizando o plano de injetar pelo menos ¥ 1 trilhão (US$ 12,7 bilhões) em recursos públicos na Tepco, operadora da usina nuclear Daiichi, em Fukushima - palco de um derretimento de reator após o terremoto e tsunami de março passado.

"Até este momento, a Tokyo Electric não solicitou financiamento público", disse o secretário-chefe do Gabinete do Japão, Osamu Fujimura, em conferência de imprensa. "Pela legislação atual, a Tepco deve primeiro solicitar o financiamento público, para só depois o governo providenciá-lo", completou. (As informações são da Dow Jones).