Torcida do Barça canta por independência da Catalunha

Exatamente aos 17 minutos e 14 segundos do jogo, os torcedores presentes no estádio cantaram em coro para pedir a separação da Catalunha. O horário faz referência ao ano de 1714, quando um levante catalão foi sufocado pela monarquia na Espanha. No estádio lotado por mais de 90 mil pessoas, a grande maioria gritou por independência.

No episódio conhecido como Guerra da Sucessão Espanhola, apesar do heróico combate, a Catalunha teve de render-se às tropas do pretendente francês ao trono, Filipe V de Espanha (conhecido como Filipe de Anjou, era neto do rei francês Luís XIV). O novo rei incorporou os territórios da antiga Coroa de Aragão sob o nome de Catalunha. A região deixou de ter um Estado próprio (a Generalitat e o Conselho de Cento), perdeu os seus direitos e foi incorporada definitivamente ao Reino da Espanha.

Além dos gritos ensaiados pelos torcedores do Barcelona, diversas faixas e bandeiras pedindo a separação da região foram vistas nas arquibancadas do Camp Nou. Em compensação, a pequena torcida do Real Madrid presente no estádio do rival tinha algumas bandeiras da Espanha, numa espécie de defesa da unidade do país.