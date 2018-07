Tormenta mata 13 na Guatemala;furacão mata no México

Jova tocou terra a oeste da cidade portuária de Manzanillo e da cidade de Barra de Navidad, com ventos máximos sustentados de 160 quilômetros por hora. Mais tarde, já havia se enfraquecido para tempestade tropical ao avançar terra adentro, gerando fortes chuvas no noroeste do México, inclusive no Estado de Jalisco.

Uma mulher de 71 anos morreu afogada no Estado de Colima. Em Jalisco ocorreu um deslizamento de terra no município de Cihuatlán, no interior de Barra de Navidad, matando uma mulher de 21 anos e sua filha, segundo funcionários da defesa civil de Guadalajara.

Em Tomatlán, mais a noroeste, um homem e um adolescente morreram quando a parede da casa deles caiu, disseram funcionários. Também em Tomatlán, duas crianças se feriram com a queda da parede de suas casas, disse Oscar Mejía, porta-voz da divisão de resgate da Cruz Vermelha em Jalisco.

Uma nova depressão tropical se formou no Pacífico a sul do México, perto da fronteira com a Guatemala, com ventos máximos sustentados de 55 quilômetros por hora, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA. Com menos força que Jova, a tormenta causou estragos no terreno montanhoso do Estado de Chiapas, no sul mexicano, e na vizinha Guatemala, bastante vulnerável às repentinas inundações e aos deslizamentos de terra. Vários povoados indígenas ficam em áreas íngremes no país.

O presidente da Guatemala, Alvaro Colom, culpou as chuvas pela tormenta que matou 13 pessoas no país. Ao menos quatro foram eletrocutadas, disse Colom. As outras morreram em deslizamentos de terra ou foram arrastadas pelas cheias dos rios. As informações são da Associated Press.