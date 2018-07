Hoje, o chefe do gabinete do governo local, Noor Mohammad Majumder, comunicou que o número de mortos subiu para 20, com mais 200 pessoas feridas pelo tornado. O jornal Prothom Alo revelou que a tempestade de 15 minutos destruiu várias moradias e lojas, derrubando um grande número de árvores e postes de energia. As informações são da Associated Press.