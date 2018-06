Tornado na região central dos EUA mata 9

Matt DeCample, porta-voz do governador de Arkansas, disse que oito das vítimas fatais foram em seu estado. Ele afirmou que elas foram atingidas no domingo, quando o tornado atingiu vários subúrbios da capital do estado, Little Rock. Outro tornado matou um em Oklahoma.

O fenômeno em Little Rock se moveu em direção ao nordeste por pelo menos 48 quilômetros. Imagens de televisão mostraram edifícios e veículos muito danificados.

Vários estados norte-americanos emitiram um sinal de observação de tornado, o que significa que eles podem se formar, mas não são uma ameaça imediata. Os estados incluem Kansas, Missouri, Mississippi, Nebraska, Iowa, Texas, Louisiana, Novo México e Tennessee.

Em Oklahoma, o diretor do serviços de emergências de Ottawa Joe Dan Morgan disse que Quapaw, com cerca de 900 moradores, está muito danificada. Fonte: Associated Press.