Tornado no Missouri é 'tragédia nacional', diz Obama

O tornado matou 142 pessoas em Joplin, cidade que tem 50 mil habitantes, e foi um dos piores que atingiu os EUA. O governador do Missouri, Jay Nixon, disse hoje que 44 pessoas ainda estão desaparecidas. "Ficaremos por aqui muito tempo depois que as câmeras forem embora", disse Obama. "Não vamos parar até que Joplin esteja de pé novamente".

A comitiva presidencial visitou algumas das áreas mais atingidas pela intempérie e, juntamente com Nixon, parou para conversar com moradores, muitos dos quais tiveram suas casas destruídas pelos ventos de 300 quilômetros por hora. As informações são da Dow Jones.