Tornado passa por NY e derruba postes e árvores

De acordo com o órgão, o tempo ruim pode se estender pela noite de hoje na área que engloba Nova York, Nova Jérsei, Nova Inglaterra e outros estados na costa banhada pelo Atlântico. Tempestades fortes também podem ocorrer nas Carolinas do Norte e do Sul. Um alerta de tornado para o estado de Nova York, Nova Jérsei e Connecticut estava vigente para até as 22h (horário de Brasília) deste sábado. As informações são da Dow Jones.