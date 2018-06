Tornados atingem Japão e deixam dezenas de feridos

Tornados derrubaram postes e destruíram casas. Foto: Kyodo News/AP

TÓQUIO - Fortes tornados atingiram o leste do Japão nesta segunda-feira, 2, deixando dezenas de feridos. De acordo com a polícia do distrito de Saitama, perto de Tóquio, pelo menos 63 pessoas ficaram feridas.

A agência Kyodo News informou que os tornados derrubaram cabos de alta tensão e telhados de casas. Seis residências foram totalmente destruídas em Saitama e 83 ficaram parcialmente danificadas, disse a polícia.

Os tornados também atingiram outras áreas, como o distrito de Chiba. Tornados de grande escala são raros no Japão, especialmente na região de Kanto, onde fica Tóquio. Mas o clima extremo elevou a frequência desses fenômenos nos últimos anos.

Em maio, um tornado matou uma pessoa e destruiu mais de 200 casas na província de Ibaraki, ao norte de Tóquio./ AP e DOW JONES