Tornados causam cinco mortes em Oklahoma Os tornados que atingiram a região centro-oeste dos EUA deixaram dezenas de feridos e ao menos cinco mortos em Oklahoma - entre as vítimas, duas crianças. A série de tempestades também causou estragos no Kansas, onde milhares ficaram sem energia elétrica, e Iowa, onde uma pequena cidade teve cerca de 90% de seus edifícios danificados. Entre a noite do sábado e a madrugada de ontem, o Centro Nacional de Meteorologia recebeu 122 informes de possíveis tornados, em Oklahoma, Kansas, Nebraska e Iowa.