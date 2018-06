Tornados e tempestades deixam 5 mortos no leste e no sul dos Estados Unidos

WASHINGTON - Uma série de tornados e tempestades que atingiram vários estados do leste e do sul dos Estados Unidos na quarta-feira causou a morte de pelo menos cinco pessoas, informaram as autoridades americanas. As mortes ocorreram em incidentes parecidos nos Estados de Louisiana, Virgínia e Mississipi.

Em Convent, na Louisiana, um tornado com ventos que alcançaram os 240 km/h varreu um campo com 160 casas onde viviam cerca de 300 pessoas. Duas morreram e 31 estão hospitalizadas, entre elas sete em estado grave.

"Nunca tinha acontecido algo assim, nunca tínhamos tido tantos feridos e nem tanta destruição em um só fato", lamentou à emissora "WVUE News" o xerife de St. James, Willy Martin.

Em Purvis, no Mississipi, outro tornado matou um homem de 73 anos na frente da casa em que residia. As fortes tempestades que atingiram Waverly, na Virgínia, também arrasaram diversas casas e deixaram dois mortos e vários desaparecidos. Diversos Estados do leste e do sul do país seguem em estado de alerta por novos possíveis tornados. / EFE