Tornados matam cinco e deixam 29 feridos em Oklahoma

Cerca de 100 tornados atravessaram a região central dos Estados Unidos matando 5 pessoas e deixando outras 29 feridas apenas em Oklahoma neste domingo. Os furacões destruíram casas, um hospital e deixaram milhares de pessoas sem energia elétrica. Previsões indicam que mais tornados devem se formar ainda hoje em uma região que se estende desde o sul do Texas até o norte de Michigan.

As cinco vítimas do tornado são da cidade de Woodward, no noroeste de Oklahoma. Equipes de busca ainda estão procurando vítimas por entre os destroços. As tempestades foram parte de um sistema excepcionalmente forte que já vinha sendo avisado pelo Centro de Previsão de Tempestades de Oklahoma há dias. O centro até tomou a decisão incomum de alertar as pessoas sobre risco de morte com antecipação de mais de 24 horas.

A última vez que o centro de meteorologia havia emtidido um alerta de risco tão alto foi em abril de 2011, quando um temporal arrasou o sul do país deixando pelo menos 347 mortos em apenas uma semana.

As informações são da Associated Press.