Tornados nos EUA deixam ao menos dois mortos e destruição

WASHINGTON - Fortes tornados e tempestades que aconteceram no fim de semana nos EUA deixaram ao menos três mortos e dezenas de feridos, além de diversas casas, postes e árvores destruídas.

Um dos três tornados castigou a região do Texas e deixou "destruição no sistema elétrico e estradas bloqueadas", explicou o chefe dos bombeiros do condado, Phillip Arthur. Na cidade de Corsicana, uma pessoa morreu e a estrada I-45 precisou ser fechada em razão de alagamentos durante várias horas da noite.

As outras duas pessoas mortas em razão das tempestades estavam em Nashville, no Estado de Arkansas.

Dois tornados foram confirmados no domingo no Estado do Colorado e os Estados Arkansas, Kansas, Nebraska e Oklahoma sofreram com as fortes tempestades.

Na madrugada da quarta-feira da semana passada, 50 tornados castigaram vários Estados do centro do país e deixaram uma mulher morta, 12 feridos e vários danos materiais. /EFE e REUTERS